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Avrupa'daki en yüksek emeklilik yaşına onay çıktı

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Danimarka, Avrupa'daki en yüksek emeklilik yaşına sahip olmaya hazırlanıyor.
Avrupa'daki en yüksek emeklilik yaşına onay çıktı

Danimarka parlamentosu, 2040 yılına kadar emeklilik yaşını 70'e çıkaracak yasayı kabul etti.

Kuzey Avrupa ülkesi, 2006 yılından bu yana resmi emeklilik yaşını ortalama yaşam süresine bağlamıştı ve her beş yılda bir revize ediyordu. Şu anda 67 olan emeklililk yaşı, 2030 yılında 68'e, 2035 yılında ise 69'a yükselecek.

BBC'nin bildirdiğine göre emeklilik yaşının 70 olması, 31 Aralık 1970 tarihinden sonra doğan herkes için geçerli olacak.

Yeni yasa dün, 81 lehte ve 21 aleyhte oyla kabul edildi.
Ancak geçen yıl Sosyal Demokrat Başbakan Mette Frederiksen, eşel mobil ilkesinin eninde sonunda yeniden müzakere edileceğini söylemişti.

“Artık emeklilik yaşının otomatik olarak yükseltilmesi gerektiğine inanmıyoruz” diyen Frederiksen, partisine göre “İnsanların bir yıl daha fazla çalışması gerektiğini söyleyip duramazsınız” demişti.

İŞÇİLER "BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ" DİYOR

47 yaşındaki çatı ustası Tommas Jensen Danimarka medyasına yaptığı açıklamada değişikliğin “mantıksız” olduğunu söyledi ve “Çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz ama böyle devam edemeyiz” dedi.

Masa başı işi olanlar için durumun farklı olabileceğini ancak fiziksel olarak zorlayıcı mesleklere sahip mavi yakalı çalışanların değişiklikleri zor bulacağını da sözlerine ekleyen işçi, "Hayatım boyunca vergilerimi ödedim. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte olmak için de zamanım olmalı" ifadelerini kullandı.

 

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