Avukat Murat Metin Hakkı: ''Bu dava hukuki garabetlerle dolu''

Kıbrıslı Türk Avukat Murat Metin Hakkı, hakkındaki soruşturma ve tutuklamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakkı, müvekkilleriyle ilgili yaptığı işlemler nedeniyle suçlamaların yöneltildiğini ancak bunun “hukuki bir garabet” olduğunu söyledi.

“Hukuk camiasından büyük destek gördüm”

Hakkı, son 24 saatte özellikle hukuk çevrelerinden beklediğinin üzerinde bir destek gördüğünü belirtti. Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Girne Barosu Başkanı Arzu İzveren ve Lefkoşa Barosu Başkanı Buğra Akter’in yanı sıra çok sayıda meslektaşının gönüllü olarak yanında olduğunu vurguladı.

“Kişisel verilerle ilgili suçlamaları reddediyorum”

Hakkı, Rum müvekkilleriyle ilgili kişisel verilerin ihlali iddialarını kesin bir dille reddetti. İlgili yasalarda tanımların muğlak olduğunu savunan Hakkı, “Tapu kayıtlarıyla ilgili açık düzenleme yoktur, açıkça düzenlenmemiş konularda cezalandırma yapılamaz” dedi.

“Devlet de şikayetçiler arasında”

Yaklaşık 14 malın bulunduğu bir listeye dikkat çeken Hakkı, bu mallardan beşinin KKTC adına kayıtlı olduğunu ve müvekkilinin iadeyle ilgili başvurusu bulunduğunu ifade etti. “Şikayetçiler arasında KKTC Devleti’nin de olduğunu öğrendik. Bu, hukuksal bir garabettir” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

“Güney Kıbrıs’ta açılmış bir dava yok”

Hakkı, 2021 yılında elde edilen bazı belgelerin Güney’de Türkler aleyhine dava açılacağı iddiasıyla gündeme getirildiğini belirterek, “Ortada Güney Kıbrıs’ta açılmış herhangi bir dava söz konusu değildir. Bu iddiaları kesinlikle ciddiye almıyorum” dedi.

“Kelepçeyle getirilmem hukuk camiasına hakarettir”

Mahkemeye kelepçeli olarak getirildiğini doğrulayan Hakkı, bunun hukuk camiasına yapılmış bir hakaret olduğunu dile getirdi. Barolar Birliği’nin bu konuda tepki göstereceğini düşündüğünü belirten Hakkı, “Benim özgüvenim tamdır, bu muamele kabul edilemez” dedi.

“Başımız dik çıkacağız”

Hakkı, KKTC yargısına sonsuz güven duyduğunu ifade ederek, süreci sabırla ve kararlılıkla takip edeceğini kaydetti. “Hukuk camiası olarak bu dönemde iri olmalı, bir olmalı, diri olmalıyız. Bu süreçten alnımız ak, başımız dik çıkacağız” diye konuştu.