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Avukatı Simon Aykut'un tutukluluk koşullarının değiştirilmesini talep etti

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KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistrel Aykut’un tutukluluk koşullarının değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.
Avukatı Simon Aykut'un tutukluluk koşullarının değiştirilmesini talep etti

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Simon Aykut’un Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasında, savunma makamının, müvekkilinin acil ve özel tıbbi inceleme gerektiren sağlık nedenlerine atıfta bulunarak tutukluluk koşullarının değiştirilmesini talep ettiğini yazdı. 

Habere göre, savunma makamı adına avukat Hristos Triantiafillidis,  müvekkilinin; prostat kanseri olabileceğine dair şüpheler bulunduğunu, sağlık durumunun net bir şekilde belirlenmesi veya  tedavi ve başka bir tıbbi bakıma ihtiyaç duyup duymadığının tespiti amacıyla uzmanlaşmış tıbbi muayeneye gereksinimi olduğunu belirtti.

İddia makamı, Andreas Aristidis aracılığıyla, Aykut’un sağlık durumunun net bir şekilde belirlenmesi amacıyla bu talebe karşı çıkmadı.

Her iki taraf arasında kısa süren istişarenin ardından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hristiana Parpotta, Simon Aykut’un tutukluluk koşullarına ilişkin talebin 24 Temmuz saat 9.15'te görüşülmesine karar verdi. 

mkün kılınamadığını, bu kişinin; bir başka Tapu memurun dünkü ifadesinin tamamlanmasının ardından ifade vereceğini söyledi.

Savunma makamı adına avukat Marias Neofitu,  yeni tanıkların sorgulanmasının imkânsız olduğu konusunda öncesinde bilgilendirildiğini ve yargılamanın ertelenmesine itiraz etmediğini doğruladı.

Αğır Ceza Mahkemesi Başkanı ayrıca davanın seyrinin hızına ilişkin kaygısını gizlemekten kaçınmazken  tanık yetersizliği nedeniyle davaların ertelenmesinin üzüntü verici olduğunu vurguladı.

Alithia gazetesi, Aykut davasının dünkü bölümüne yer verirken iddia makamının, yeni tanıklar sunamayacağı gerekçesiyle erteleme talep ettiğini yazdı.

Habere göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise “Bu davaya çok sayıda tanığın çağrıldığını ancak tanık eksikliği nedeniyle dava sürecinin ertelenmesinin ise üzücü verici olduğunu” ifade etti.

Haravgi gazetesi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, bu davada tanıkların dinlenmesine ilişkin duruşma tarihine ise 29 Temmuz saat 9.15 olarak karar verdiğini yazdı.

-Kunzel davası

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, KKTC’deki eski Rum mallarının “Gasp edilmesi” iddiasıyla yargılanan Alman emlak komisyoncusu Ewa Izabella Künzel’e ilişkin dava haberine de yer verdi.

Habere göre, grafolog Marios Markidis,  Eva Isabella Künzel’in davasında elindeki yazı örneklerinin  dava içinde davada kesin bir sonuca varmasına olanak vermediğini belirtti.

İddia makamı, örneklerin eksik ve metodolojinin yetersiz olduğunu, zira sanığın el yazısının çeşitliliğini yansıtmadığını ileri sürdü.

Μarkidis ise ,karşılaştırmanın tek tek kelimelerle değil bütün olarak yapıldığını belirtti.

Gazete bir sonraki duruşmanın 16 Temmuz’da yapılmasına karar verildiğini yazdı.

 

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