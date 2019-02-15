Avunduk: Birlikte sanayi için verimli çalışmalar yapıyoruz

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet bugün Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, tamamlanan ve ilerisi için planlanan çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Candan Avunduk, yerli sanayinin güçlenmesi adına DPÖ ile verimli çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.

Oda Basın Danışmanı Hüseyin Ezgin’in verdiği bilgiye göre, kabulde konuşan DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, KTSO’nun profesyonel anlamda kurumsallaşmış odalarından biri olduğuna değinerek, “Oda ile yakın işbirliklerimiz devam etmektedir. Bunlardan da verim almakta ve fayda sağlamaktayız” dedi.

Müsteşar Ödül Muhtaroğlu son dönemde oda ile ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda şunları söyledi:

“Yerli üretim ve yerli ürün kullanılmasına yönelik 10 tane 5 yıldızlı otelde oda ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) ile yaptığımız çalışma sonucunda yerli ürün kullanımının bu otellerde istenilen düzeyde değil. Bu analiz sonucunda ülkemizde yerli ürün tüketimini artırmak yönünde daha da çalışmalar yapacağız. Bu veriler de güncellenecek. Bunun yanında sanayi tesislerinin sayımında da oda ile çok yakın işbirliği içindeydik.

Milli gelir hesaplamalarında sanayi-imalat tesislerine yönelik anket çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da odamızdan destek ve yardım görüyoruz. Özellikle anketlerin doldurulması konusunda bize büyük katkı sağlıyor.”

Ödül Muhtaroğlu, ülkedeki özel sektör yatırımlarına uygulanan teşviklerden sanayi sektörüne de katkı koyduklarını dile getirerek, “2018 yılı teşvik belgeleri dağıtımında 6 sanayi projemiz bizden teşvik almaya hak kazanmıştır. Bu teşviklerle sabit sermaye yatırımı anlamında bu tesislerin faaliyete geçmesiyle toplamda 114 milyon TL olacak. Bunun sonucunda da 92 yeni istihdam imkanı yaratılacak” diye konuştu.