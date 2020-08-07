Ayaktan Tanı Merkezi artık ‘Covid-19 Merkezi’ oluyor!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün sabah 09.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeni alınan tomografi cihazının halkın bağışlarıyla alındığını belirten Pilli, Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele konusunda çalışmaların süreceğini ifade etti.

Ayaktan Tanı Merkezi’nin ‘Covid-19 Merkezi’ olacağını söyleyen Pilli, “Tahmini olarak 100 yatak kapasiteli olacak bu merkezin önüne yakın zamanda ‘Covid-19 Merkezi’ tabelasını koyacağız” ifadelerini kullandı.

“AYAKTAN TANI MERKEZİ İÇİN 50 YATAK KAPASİTELİ YENİ KLİNİK”

Ayaktan Tanı Merkezi’nin akıbetiyle ilgili Kıbrıs Postası muhabirinin sorusunu yanıtlayan Pilli, yeni bir kliniğin yapım aşamasında olduğunu, oranın da 50 yatak kapasiteli çok modern bir klinik olacağını aktardı.

Pilli, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları’nda 50 yataklı kliniğin açılışının yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Türkiye’den gelen tıbbi malzeme yardımlarıyla ilgili de bilgi veren Pilli, tıbbi malzemelerin çoğunluğunun geldiğini, aktarımın da 15 Eylül’e kadar süreceğini söyledi.