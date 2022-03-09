  • BIST 2.049,56
  • Altın 956.226
  • Dolar 14.6371
  • Euro 16.0339
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ayçiçek yağına zam yolda

» »
Eldeki stokların marketlere dağıtıldığını ifade eden Yeşilada, “Ayçiçek yağı fiyatları kesinlikle zamlanacak. Fakat zammın ne kadar olacağını şu an için kestirmek mümkün değil” dedi.
Ayçiçek yağına zam yolda

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada, yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna krizi sonrası ayçiçek yağının tonunu 2 bin liraya ithal edeceklerini belirterek, marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarına da Mart ayı içerisinde zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Yeşilada, Rusya-Ukrayna krizinden sonra yurt dışından ithal edilen ayçiçek yağlarının taşındığı gemilerin adaya gelemediğini ama bu sorunun çözüleceğiyle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

"Kesinlikle zamlanacak"

Eldeki stokların marketlere dağıtıldığını ifade eden Yeşilada, “Ayçiçek yağı fiyatları kesinlikle zamlanacak. Fakat zammın ne kadar olacağını şu an için kestirmek mümkün değil” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar09 Mart 2022 Çarşamba 09:47
  • Hava bugün nasıl olacak?09 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 9 Mart 202209 Mart 2022 Çarşamba 09:42
  • Kadınlar Tek Ses: Tam Eşitlik Gelene Kadar Bu Mücadele Bitmeyecek08 Mart 2022 Salı 21:40
  • 8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi Yürüyüş Düzenledi08 Mart 2022 Salı 21:15
  • Sibel Tatar: Daha Güçlü Kadin Daha Güçlü Ülke Demektir08 Mart 2022 Salı 21:10
  • Sibel Tatar'dan Emekçi Kadınlara Ziyaret08 Mart 2022 Salı 20:59
  • 520 yeni vaka 1 can kaybı!08 Mart 2022 Salı 19:57
  • Bakanlar Kurulu Sona Erdi08 Mart 2022 Salı 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti