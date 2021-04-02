Aydın Bahri:TMT mücahitlerimizin, kahramanların yaptıklarını hiç kimse hafızalarımızdan silemez, #tarihbirkezyazılır

Rauf Raif Denktaş’ın torunu Aydın Bahri’nin açıklamaları şu şekilde:

“Dün akşam yayınlanan Bir zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili birkaç yorumum olacak” diyen Bahri, “1963 olaylarını ben de birçoğumuz gibi büyüklerimizden duydum. Evet, olaylar doğru aktarılmış.

Hatta o dönemleri yaşayanlar, izlerken yeniden o anlara döndüklerini söyleyen abilerim ve ablalarım var. Yalnız bu konular Kıbrıslı Türkler için çok hassas konular olduğu için tabi ki eleştirilebilir. Ben başından beri Rauf Raif Denktaş’ı benzetemedikleri yönünde eleştirdim.

Dün akşam izledikten sonra düşüncem değişmedi. Denktaş’ın Rumların konuştuğu Türkçe gibi aksanla seslendirilmesi yanlıştı… 1963 ve 1968 yıllarında Sn. Dr. Fazıl Küçük ve Sn. Denktaş’ın mücadelesi 5 saniyeye sığdırılmayacak kadar büyüktü.

Kıbrıslı Türkler oturup beklemedi. Çok değerli mücahitlerin de bu dizide yer alması onların mücadelesinin de unutulmaması ve geri plana atılmaması gerektiği yönünde düşünüyorum.

Evet, yaşanılan acıyı, gerçek bir tarihi izledik ve tarihi unutturmaya çalışanlara karşı yapılması gereken bir diziydi ancak ekibin tarih danışmanlarının bu ince detaylara dikkat etmesini rica edeceğim. TMT mücahitlerimizin, kahramanların yaptıklarını hiç kimse hafızalarımızdan silemez, #tarihbirkezyazılır. Bu mücadelede emeği geçen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim