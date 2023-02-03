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Aydın: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Faturalara Zam Yapmamıştır

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Aydın: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Faturalara Zam Yapmamıştır
Aydın: Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Faturalara Zam Yapmamıştır

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, elektrik ücretlerine zam yapıldığı haberlerinin doğru olmadığını belirtti.

Dalman Aydın yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu faturalara zam yapmamıştır. Gizli zam yapılması gibi bir durum da söz konusu değildir ve olmaz” dedi. 

Dalman, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında haber konusu olan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun faturalara “gizli” zam yaptığı konusunda asılsız iddialar nedeni ile açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek, ” Tüketicilerimizin faturalarına  yansıyan meblağların bu ay yüksek gelmesinin temel sebebi, havaların soğumasına bağlı olarak elektrikli aletlere olan ihtiyacın artmasıdır. Elektrikli aletlerin kullanımının artmasından dolayı elektrik tüketimi de o oranda artmış, bu da elektrik faturalarının yüksek gelmesine sebep olmuştur” dedi.

 

2022 Aralık ve 2023 Ocak aylarında santrallerin elektrik üretiminde, geçmiş aylara göre yaşanan üretim artışının tüketimdeki artışı destekleyici nitelikte olduğunu belirten Aydın, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun halka bildirmeden ve/veya hukuka aykırı olarak duyuru yapmaksızın zam yapması hukuken ve fiilen mümkün değildir”ifadesini kullandı.

 

-“Arızalar da giderildi”

 

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri ile ile ilgili de değerlendirme yapan Aydın, “ Son dönemde santrallerde meydana gelen beklenmedik arızalar nedeni ile  üretim yetersizliği ortaya çıkmış ve siz değerli halkımıza sağlıklı hizmet veremez noktaya gelinmişti. Kurum personelinin yoğun çalışmaları neticesinde santral arızaları giderilmiş ve dün akşamdan itibaren üretim kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Bundan sonraki süreçte, mucbir sebeplerden ötürü arıza olmaması durumunda kesinti yaşanmayacağı öngörülmektedi” dedi.

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