Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki araçta yangın çıktı

Bugün saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Demirhan yakınlarında Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Soykan Oto Galeri önlerine geldiği zaman henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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