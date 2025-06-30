Ayşegül Garbli yazdı... YUH ARTIK!!!! Hükümet

YUH ARTIK!!!! Hükümet ,

* Çocuk istismarcılar

* Kadına, çocuğa şiddet uygulayanlar

* Dolandırıcılar

* Hırsızlar

* Rüşvetçiler

* Tecavüzcüler

* Uyuşturucu satanlar V.s İçin SİCİL AFFI çıkarma çalışmalarına başlıyor, Muhalefet oy kaygısıyla sus, pus.

Yetmez ada suç adasına dönüştürüldü, şimdide, suçluların sicilleri temizlenerek, kamu hizmetinde görev almalarının önü açılmak isteniyor.

Yani diyorlarki, çocuk istismar eden, ya da tecavüz,şiddet suçundan hapse giren birisi çıkınca, öğretmen olabilsin ya da hastane veya başka bir kamu kurumunda görev yapabilsin. Neymiş, suçlular topluma kazandırılmaliymiş!

Yok efendim, o iş o kadar basit değil. Bu suçlular, tutukluyken, onları rehabilite etmek için ne yaptınız? Hapishanede, Psikolojik, sosyolojik ve meslek edindirme adına ne yaptınız ?

Yedirip, içirip, semirterek, toplum içine salmakla mi topluma kazandıracaksınız?

Kimse kusura bakmasın ama ben öyle "insan hakkı," " önyargı " gibi kavramların arkasına saklanılarak yapılan kötü niyetli, sığ projeleri reddediyorum.

İsteyen bana geri kafalı desin Türkiye'de " imar affı" adı altında Çıkarılan yasal düzenlemenin nelere mal olduğunu gördük!!! Şu anda şampiyon melekler ve ön binlerce insan sevdiklerinden koparılıp, toprağın altına teslim edilmişse böyle popülizm, oy uğruna Çıkarılan yasalar yüzündendir.

O yüzden birilerini affetmeden önce, o kişiyi toplumun affedebileceği noktaya getirmelisiniz. Öyle "ekonomik olarak mağdur olanları, tekrar ekonomiye katmak istiyoruz" gibi kılıflarla bu topluma zarar veremezsiniz. Eğer ekonomik anlamda mağduriyeti gidermek istiyorsanız, yalnızca bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili tüm tarafların katılımıyla bir çare üretmelisiniz.

Yoksa öyle toptan temize çekme mantığı, toplumda derin yaralar açar ve ben bir vatandaş olarak böyle bir yasal düzenlemeye nefesimin yettiği kadar HAYIR diyorum.