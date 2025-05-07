Ayşemden Akın: “Koruma Kaldırıldı, Tehdit Altındayız”

Gazeteci Ayşemden Akın, “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisinde yer alan iddiaların tanığı Cemil Önal’ın infaz edilmesinin ardından kendilerine yönelik polis korumasının da kaldırıldığını açıkladı.

Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirme mesajında yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Akın, Cemil Önal’ın öldürülmesinden bu yana evlerinin önünde her sabah bir polis aracının yarım saat boyunca beklediğini belirterek, “En azından çocuğumuzu okula götürürken bir parça güvende hissediyorduk. Bugün o koruma da kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Polise ulaşan eşine verilen yanıtın, “Artık sabahları araç beklemeyecek, sadece devriye artırılacak” şeklinde olduğunu aktaran Akın, bu kararın kendilerini daha da savunmasız bıraktığını dile getirdi. Akın, önceki uygulamada polis eşliğinde dışarı çıktıklarını ancak artık sadece bildirdikleri noktalara devriye gönderileceğini söyledi.

Akın açıklamasında, “Bu ne demek? Beni hedef haline getirmek mi istiyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirirken, bu kararın Falyalı’nın içerideki adamlarının etkisiyle mi alındığını ya da devletin güvenlik zaafı mı yaşadığını sordu.

“Cemil Önal susturuldu. Biz hâlâ tehditle, ev hapsinde yaşıyoruz” diyen Akın, açıklamasını “Bugünler geçer, geriye sadece hakikatin gücü kalır” sözleriyle tamamladı.