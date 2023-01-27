Aziz Barut hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Aziz Barut yaşamını yitirdi.
Barut’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Aziz Barut’un cenazesi yarın öğle namazının ardından Esentepe Köy Mezarlığı’na defnedilecek.
Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Aziz Barut yaşamını yitirdi.
Barut’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Aziz Barut’un cenazesi yarın öğle namazının ardından Esentepe Köy Mezarlığı’na defnedilecek.
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