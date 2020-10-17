Babacan'dan "askıda ekmek" yorumu: Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “askıda ekmek” kampanyasını eleştirerek, “Bundan hiç utanmıyorlar mı? Adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir” dedi.

Babacan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Erzurum İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak özgürlük, adalet, eşitlik, toplumsal barış ve insanların hak ettikleri yaşam için yola çıktıklarını ifade etti.

"Biz, yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar uygulayacağız" diyen Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek uygulamasını eleştirdi.

Babacan şunları söyledi:

"‘Askıda ekmek’ diye bir proje başlattılar. Bundan hiç utanmıyorlar mı? Adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Bu, iktidarın bir ortağının vatandaşının ekmek parasına muhtaç kaldığını açıkça ilan etmesi demek. Söze gelince, yerli ve milli diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir."