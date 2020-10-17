  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Babacan'dan "askıda ekmek" yorumu: Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir

»
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “askıda ekmek” kampanyasını eleştirerek, “Bundan hiç utanmıyorlar mı?
Babacan'dan "askıda ekmek" yorumu: Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “askıda ekmek” kampanyasını eleştirerek, “Bundan hiç utanmıyorlar mı? Adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir” dedi.

Babacan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Erzurum İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak özgürlük, adalet, eşitlik, toplumsal barış ve insanların hak ettikleri yaşam için yola çıktıklarını ifade etti.

"Biz, yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar uygulayacağız" diyen Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek uygulamasını eleştirdi.

Babacan şunları söyledi: 

"‘Askıda ekmek’ diye bir proje başlattılar. Bundan hiç utanmıyorlar mı? Adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız. Bu, iktidarın bir ortağının vatandaşının ekmek parasına muhtaç kaldığını açıkça ilan etmesi demek. Söze gelince, yerli ve milli diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan Savaş Suçu İşliyor"17 Ekim 2020 Cumartesi 12:30
  • İtalya Başbakanı Conte'den Nato Ve Türkiye Açıklaması:17 Ekim 2020 Cumartesi 10:37
  • Katliam şebekesi saat 01.00'de vurdu! Dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı17 Ekim 2020 Cumartesi 09:02
  • Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak hayatını kaybetti16 Ekim 2020 Cuma 21:26
  • Türkiye’de son 24 saatte 73 can kaybı, bin 812 vaka16 Ekim 2020 Cuma 20:29
  • Covid-19’u atlatan halter takımı teknik direktörü: Kaldırdığım en ağır yük buydu16 Ekim 2020 Cuma 19:15
  • TC Dışişleri Bakanlığı sözcüsü:Tehdit dili Türkiye'ye işlemez16 Ekim 2020 Cuma 19:11
  • Türkiye'de ''Testlerin yüzde 10 ile 15'i pozitif çıkıyor''16 Ekim 2020 Cuma 18:58
  • TİP Vekili Barış Atay’a saldırı: Üç saldırgana örgüt suçlamasından takipsizlik16 Ekim 2020 Cuma 16:59
  • Türkiye'de S-400 ateşlendi!16 Ekim 2020 Cuma 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti