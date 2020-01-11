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Bağcılara Müjde: Bağ Alanları Sigorta Kapsamına Giriyor

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Mehmetçik’te “Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Bağcılara Müjde: Bağ Alanları Sigorta Kapsamına Giriyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Mehmetçik KAS-KOOP işbirliği ile  düzenlenen eğitim,  bağcılığın yeniden hayat bulması çalışmaları kapsamında yapıldı. Toplantıda Tarımsal  Araştırma Ensitüsü Müdürü Cem Karaca ve  Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı da hazır bulundu.Eğitim,  Ziraat Yüksek Mühendisi  Yeşim Dikkaya tarafından verildi.

 

Mehmetçik’te üreticilere biraraya  gelen Bakan Oğuz, bağ alanlarının Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına girmesi amacıyla yürütülen  çalışmalarda sona gelindiğini ve Salı günü Bakanlar Kurulu’na sunulacağını  belirtti.

 

Bakan Oğuz, bağ alanlarının sigorta kapsamına girmesi ile üretim alanlarının garanti altına alınarak, bağcılığın hak ettiği noktaya geleceğini ifade etti.  

 

Bakan Oğuz, her türlü teknik desteğin verilmesi konusunda kooperatifin yanında olunacağı söyledi.

 

Bakan Oğuz, Mehmetçik beldesindeki üzüm yetiştiricilerinin üretimlerini  eski günlerdeki gibi artırmak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ve yurtdışından temin etmek zorunda kalınan üzüm ve üzüm ürünlerini üretmek amacı ile KAS-KOOP çatısı altında yeniden biraraya gelmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

 

Bakan Oğuz, üreticilerin Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bu konuda bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri ve yeni oluşturulacak plantasyonların planlanmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacı ile  Mehmetçik’te bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararı alındığını belirtti . 

 

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