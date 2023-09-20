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BAGEP III. genel kurulu gerçekleştı̇

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BAGEP III. genel kurulu gerçekleştı̇
BAGEP III. genel kurulu gerçekleştı̇

Derneğimizin III. Genel Kurulu 7 Eylül Perşembe günü DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleşmiştir.  Derneğin faaliyet, mali ve denetim raporları okunarak üyelerin bilgisine sunularak yeni dönemde iki yıllığına görev icra edecek kurulların seçimleri de gerçekleştirilmiştir. 2023-2025 döneminde görev yapacak kurullarımız aşağıdaki gibidir:

 

Yönetim Kurulu:

 

Başkan: Hakkı Çinkılıç

Genel Sekreter: Toygar Türkmaya

Başkan Yardımcısı ve Üyelik İşleri Sekreteri: Aysu Özerce

Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler Sekreteri: İbrahim Asvaroğlu

Mali Sekreter: İlsu Çetinkayalı

Etkinlik Sekreteri: Melisa Borova

Basın Yayın Sorumlusu: Seril Kaçmaz

Akademik İşler Sekreteri: Mısra Seferler

Dış İlişkiler Sekreteri: Suğde Aktun

Çevre ve Hayvan Hakları Sekreteri: Ceren Tüccaroğlu

Sanat ve Kültür Sekreteri: Hasan Kayıplar

Komiteler Sekreteri: Cenker Hürtürk

Sosyal İşlerden sorumlu Yedek Üye: Fatma Önder

Yürütme İşlerinden sorumlu Yedek Üye: Osman Bilgen

 

Denetim Kurulu:

Başkan: Gülay Yavuz

Sözcü: Muharrem İyican

Üye: Sıla Türkeş

Yedek Üye: Dilara Keseroğlu

 

Disiplin Kurulu:

Başkan: Doğukan Manalı

Sözcü: Barış Ali Ömer

Üye: Ceren Alicik

Yedek Üye: Değer Arslan

 

Bağımsız Gençlik Derneği

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