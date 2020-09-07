Bağımsız Gençlik Derneği, Okullardaki Yüz Yüze Eğitim Konusunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiğini Vurguladı

Bağımsız Gençli Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın aldığı karara göre okul öncesi eğitim, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıfların bugün yüz yüze eğitime başlayacağını, ilkokuldaki daha üst sınıfların, ortaokul ve liselerin ise 14 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacağının duyurulduğunu anımsattı.



Son günlerde ülkede artış gösteren yerel bulaşa dikkat çekilen açıklamada, ülkede oluşan yerel bulaşın seyrinin nasıl olduğu ve daha ciddi tedbirler alınana dek okulların yüz yüze açılmasının bir süre daha ertelenmesinin toplumsal sağlığın faydasına olacağına işaret edildi.



Açıklamada, alınan kararların bazılarının uygulanmadığının görüldüğü belirtilerek, “Yetkililerden talebimiz daha ciddi ve radikal tedbir almaları, bunun yanında aldıkları kararları da uygulamaları yönündedir.

Ayrıca alınan kararlara uyum göstermek ve maske-mesafe-hijyen kurallarına uymak bu süreçte çok önemlidir. Her fırsatta bilinçli bir toplum olduğumuzu savunduğumuz gibi pratikte de bunu uygulayarak göstermemiz hepimizin faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.