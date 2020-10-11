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Bağımsızlık İttifakı Ermenistan'ı protesto etti

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Bağımsızlık İttifakı, ateşkes sürecinde Azerbeycan’a, sivilleri hedef alarak saldırılarını sürdüren Ermenistan ve bu saldırıları kınamayan ABD, Fransa ve Rusya’yı şiddetle protesto etti.
Bağımsızlık İttifakı Ermenistan'ı protesto etti

Bağımsızlık İttifakı, ateşkes sürecinde Azerbeycan’a, sivilleri hedef alarak saldırılarını sürdüren Ermenistan ve bu saldırıları kınamayan ABD, Fransa ve Rusya’yı şiddetle protesto etti.

Bağımsızlık İttifakı yazılı açıklamasında, ABD ve AB ülkelerinin bugün Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın sivil halka füzeler ile yaptığı saldırılara sessiz kalarak destek vermesini “soykırım suç ortaklığı” olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Bu ülkeler ve BM’nin Kıbrıs’ta da hiçbir anlaşmanın güvencesi olamayacağı belirtilen açıklamada, “Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinin haklarına saygı göstermeleri halinde adalet ve barışın sağanabileceği” belirtildi.

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