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Bağımsızlık Yolu 9 yaşında

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Bağımsızlık Yolu, örgüt olarak temellerinin atılışının dokuzuncu yıl dönümü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi.
Bağımsızlık Yolu 9 yaşında

Bağımsızlık Yolu, örgüt olarak temellerinin atılışının dokuzuncu yıl dönümü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi.

Düzenlenen dayanışma yemeğinde Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy açılış konuşması gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’nun örgüt olarak 9. Kuruluş yılını kutladıklarını anımsatan Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nun köklerinin KKP’ye dayandığını, Halk-Der’de yaşayan ve 2000’li yıllarda Baraka Kültür Merkezi’nde tekrar filizlenen bir fikir olduğunu söyledi. Ersoy, Halkları Kardeş Bağımsız Kıbrıs fikri olduğunu ancak Bağımsızlık Yolu’nun sadece bir fikirden doğmadığını, aynı zamanda bir ihtiyaçtan doğduğunu vurguladı. Bu ihtiyacın emekçilerin ve devrimcilerin bağımsız siyaset yapma ihtiyacı olduğunu belirtirken, “bugün aradan geçen 9 yıl sonundan, sınıfın partisi, emekçinin partisi var. İyi ki emekçinin partisi var!” dedi.

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu’nun 9 yıl içinde ürettiği talepler, ürettiği fikirler kulaktan kulağa, akıldan akla, yürekten yüreğe yayılmaya devam ettiğini söyleyen Ersoy, biz bir ihtiyaca yönelik talebin karşılığını emekçinin partisi ile veriyoruz dedi.

Ersoy, kavgayı ilmek ilmek örerek partiyi büyüteceklerini belirtirken, yarınları yüreğimizdeki ateşli sabırla ilmek ilmek örerek büyütmeye ve örgütlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Birçok üye ve sempatizanın katıldığı gecede, Khora Yayınları tarafından basılan yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının ve el emeği ürünlerin de hediye edildiği çekilişlerin yapıldığı dayanışma yemeğine, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu “Sol Anahtarı” ile “Koma Ada” grubunun şarkıları eşlik etti.

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