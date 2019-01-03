Bağımsızlık Yolu, hükümetin vicdani ret için adım atması gerektiğini kaydetti

Bağımsızlık Yolu, hükümetin vicdani ret hakkı için adım atması gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Mustafa Keleşzade yaptığı yazılı açıklamada, vicdani ret hakkının tanınmasının hükümeti oluşturan dört partinin de seçim vaatleri arasında ve hükümet programında yer aldığını belirterek, vicdani reddini açıklamış bir gencin bir kez daha hapis cezası ile yüzleşme tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Keleşzade, hükümetin vicdani redde yönelik anlamlı bir adımı daha fazla mağduriyet yaratmadan hemen atması gerektiğini belirtti.