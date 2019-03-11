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Bağımsızlık Yolu: “İnşaatlardaki çalışma koşulları ürpertici”

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Avkan, konuyla ilgili açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının göreve gelmesinden bu yana 8 işçinin “iş cinayetine kurban” gittiğine işaret etti.
Bağımsızlık Yolu: “İnşaatlardaki çalışma koşulları ürpertici”

Bağımsızlık Yolu, iş kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Kurt'un çalıştığı Girne Hızır Reis Sokak'ta yer alan inşaatta iki kayıt dışı işçinin daha çalıştırıldığı söylentilerinin yaşanan olayın ve inşaatlardaki çalışma koşullarının ürpertici durumunu ortaya serdiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Girne üyesi Seval Avkan, “İnşaatın risk değerlendirme raporunun bulunmadığı, çalıştırılan işçilerin iş güvenliği mevzuatına uygun kıyafet kullanmadığı ve hiçbir önlem alınmadan çalıştırıldığı iddiaları göz önünde bulundurulduğunda, bakanlığın yasal bir zorunluluk değil de, ‘lütfen ve rica’ ile ve bir lütufmuş gibi sermayeye seslenmesi, çalışanları koruyamayacağının apaçık göstergesidir” dedi.

Avkan, konuyla ilgili açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının göreve gelmesinden bu yana 8 işçinin “iş cinayetine kurban” gittiğine işaret etti.

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