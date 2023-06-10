Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy’dan Çalışma Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi'ne Ziyaret

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri, Sosyal Hizmetler Dairesi ile Çalışma Dairesi’ni ziyaret etti.

18 yaşından küçük olan herkesin çocuk olduğunu ifade eden Ersoy, ülkedeki bütün çocuklardan Sosyal Hizmetler’in sorumlu olduğunu belirtti. Ersoy, çocuk izlem merkezlerinin hayata geçmesi, her bölgede şiddet önleme merkezi ve sığınma evlerinin kurulması, Alo 183 ihbar hattına altyapı kazandırılması, sosyal hizmetlere daha fazla bütçe ayrılması ve istihdam yapılmasının elzem bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Çalışma Dairesi'nde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi üzerine Bağımsızlık Yolu'nun verdiği mücadeleyi anlatan Ersoy, amaçlarının emekten ve emekçiden yana taleplerini meclise taşımak olduğunu söyledi.

Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin sorunlarını dinleyen ve çalışanlarla sohbet etme fırsatı bulan milletvekili adayı Ersoy, yoğun ilgi ile karşılandı.