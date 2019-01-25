Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu Yeni Mezunlar Verdi

Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu son dönem eğitim çalışmalarını tamamlayıp hak kazananlara sertifikalarını verdi.

Törende konuşan Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreteri Salih Erşangil Bağımsızlık Yolu olarak sadece pratik ile değil teori ile pratiği birleştirerek yeni ufuklar açılabileceğini ve ilerlemeler kaydedileceğiniceğini bildiklerini ve bunun bilinci ile örgüt okuluna ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından 10 derslik periyodu başarıyla tamamlayan üyelere sertifikaları verildi.