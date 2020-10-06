Bağımsızlık Yolu: "Özgür basını susturma girişimleri karşısında direneceğiz"

Bağımsızlık Yolu, Ersin Tatar’ın basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına yönelik, Özgür Gazete şahsında takındığı tutumu kınadıklarını duyurdu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “özgür basını susturma girişimleri karşısında dişimizle tırnağımızla direneceğiz ve bir avuç işbirlikçinin bu ülkeyi gerici zihniyete peşkeş çekmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

“HÜKÜMETİN EN YÜKSEK MAKAMINDAN GELEN SALDIRIYI KINIYORUZ”

Açıklama şöyle:

“Özgür Gazete'nin bugün yayınladığı ve örnek bir araştırmacı gazetecilik pratiğinin ürünü olan fotoğraflar, Başbakan sıfatıyla ülkeyi yöneten ve Cumhurbaşkanlığına da aday olan Ersin Tatar'ın saldırganca tutumu ile karşılaştı. Ersin Bey'in basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına yönelik, Özgür Gazete şahsında takındığı tehditkar tutumu kınıyoruz. Kendisinin ve mensubu olduğu siyasetin basına yönelik saldırı ve linç girişimlerinin paydaşı olduğunu Afrika Gazetesi olaylarından; halk iradesine karşı olduğunu ise Meclis damında yürüyenler ile çekilmiş fotoğraflarından biliyorduk. Ancak bir Başbakanın kiminle ne görüştüğüne dair halkın haber alma hakkını "istihbarat örgütü" faaliyeti olarak niteleyecek kadar saldırgan bir tutum takınması, dış güçler ile işbirliği içerisinde yakalanmış olduğunun itirafıdır.

Özgür Gazete'ye yönelik hükümetin en yüksek makamından gelen bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu halka düşman kişiler hangi makamda olurlarsa olsunlar, kimden cesaret bulurlarsa bulsunlar Kıbrıslı Türk halkı onları bağrından söküp atmasını bilir! Özgür Gazete'nin emekçi çalışanlarının yanındayız. Özgür basını susturma girişimleri karşısında dişimizle tırnağımızla direneceğiz ve bir avuç işbirlikçinin bu ülkeyi gerici zihniyete peşkeş çekmesine asla izin vermeyeceğiz.”