Bağımsızlık Yolu : Patlayan Boru Hattı ile ilgili Kamuoyu Aydınlatılsın

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkenin su sorununun coğrafyamızdan kaynaklı hiç bitmeyeceğini göz önüne alarak bütünlüklü su kaynakları yönetimi oluşturmak için adım atacak mısınız?



Su gelmediği bu günlerde almadığımız suyun parasını da ödeyecek miyiz? Basından ve bakan Dursun Oğuz'dan öğrendik ki Asrın Projesi olarak lanse edilen ve TC'den kktcye borularla su getiren boru TC tarafında deniz altında koparak işlevsiz hale gelmiştir. Yine basından verilen bilgilere göre bu tamiratın en az 6-7 ay süreceği tahmin ediliyor. Bunun sebebinin tamirat için gerekli malzemenin DSİ'de bulunmadığını, malzemenin olduğu boru döşeme çalışmasını yapan Malezya'lı firmanın ise bölgeye ulaşması ve hava koşullarının bahar veya yaz aylarıma kadar müsait olmayacağı olarak gösteriliyor. Ancak Bakan Oğuz yaptığı açıklamada tamiratın 2 ay gibi bir sürede tamamlanacağını öngörerek zaten 10 aylık rezerv olduğunu ve endişeye gerek olmadığını söylüyor. Hatırlayacağınız gibi daha borular döşenirken kış aylarında bir süre çalışma yapılamamış ve proje gecikmeye uğramıştı.

Bu durumda bakan Oğuz'a soruyoruz;



Basında verilen bilgiler ile sizin söyledikleriniz örtüşmediğine göre DSİ yetkilileriyle bir basın açıklaması yapıp halkı aydınlatma gibi düşünceniz var mı?



Böyle büyük bir olaydan sonra su anlaşmasına imza atan TC kanadından neden hala resmi bir açıklama yapılmadı?



Eğer denildiği gibi tamirat 2 ay değil de daha uzun bir süre alacaksa peşkeş çekilen yer altı su kaynaklarını yeniden kullanmak için geri almayı düşünüyor musunuz?



Böyle bir olayın tekrar gerçekleşme ihtimali olduğuna göre bundan sonra yerel kaynaklar konusunda adım atarken sütten ağzı yanmış gibi davranacak mısınız?



