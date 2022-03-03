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Bağımsızlık Yolu’nda "Kıbrıs'ın Kuzeyinde Emekçi Kadın Olmak" Konusu Tartışıldı

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Bağımsızlık Yolu’nda "Kıbrıs'ın Kuzeyinde Emekçi Kadın Olmak" Konusu Tartışıldı
Bağımsızlık Yolu’nda "Kıbrıs'ın Kuzeyinde Emekçi Kadın Olmak" Konusu Tartışıldı

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, 8 Mart etkinlikleri kapsamında "Kıbrıs'ın Kuzeyinde Emekçi Kadın Olmak" temalı söyleşi etkinliği düzenledi.

Çarşamba akşamı, Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi'nde gerçekleşen söyleşi Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı'nın hazırladığı kısa bir sunumla başladı.

Sunumun ardından genel olarak çalışma yaşamında kadınların, özel olarak ise, özel sektör emekçisi kadınların, göçmen emekçi kadınların ve gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların yaşadığı sömürü ve zorluklar katılımcılarla tartışıldı.

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