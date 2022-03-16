Bağımsızlık Yolu’ndan Zamlara Tepki ve Servet Vergisi Talebi

Bağımsızlık Yolu üyeleri art arda gelen zamları ve hayat pahalılığını protesto etmek için Başbakanlık ışıklarında pankart tutma eylemi ve bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Bildiride, her geçen gün yenileri gelmekten olan zamların halkın belini büktüğünü ve sermayedarların servetlerine servet katmaya devam ettikleri vurgulandı, ayrıca servet vergisi talebi yinelendi.

Bağımsızlık Yolu üyelerinin dağıttıkları bildiri şöyle:

ZAMLAR GERİ ALINSIN: GEÇİNEMİYORUZ!

Her geçen gün yenileri gelmekte olan zamlar ve hayat pahalılığı halkın belini bükmektedir. Sermayedarlar giderek zenginleşirken, emekçiler ve küçük esnaf yoksullaşmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz!

Halk yeterince bedel ödedi, krizin bedelini ultra zenginler ödesin!

Servet Vergisi İstiyoruz!

1- Asgari Ücret en düşük kamu maaşına eşitlensin ve maaşlar iki ayda bir hayat pahalılığı oranında yükseltilsin!

2- Eğitim ve sağlık kamusal olarak ve ücretsiz sağlansın!

3- On kişi ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırması yasaklansın!

4- Hafif raylı sisteme dayalı toplu taşımacılığa yatırım yapılsın!

5- Tek ev için emlak vergisi ortadan kaldırılsın!

6- Konutlar için 0-250 kws tarifeye kadar elektrik tüketimi ücretsiz olsun!

7- Tüp gaz ve akaryakıt başta olmak üzere zamlar geri alınsın!

8- Faizin üzerine faiz eklenmesi yasaklansın!

9- Küçük üreticilerin, zanaatkârların ve esnafın bankalara borçları ertelensin, vergi affı çıkarılsın!

10- Mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi ve özel uzmanlık alanları dışında yeni çalışma izni verilmesin!

Bağımsızlık Yolu

Emekçinin Partisi

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi