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Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?

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Soğuk kış gününde bağışıklık sistemini güçlendirecek tavsiyelerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar karşısında beslenmenin önemine değindi.
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıkların görüldüğü soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirecek tavsiyelerde bulundu.

Her öğünde bağışıklığı güçlendirmek için karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin yeterli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, antioksidan vitamin ve mineral çeşitlerinden de mutlaka alınması gerektiğini belirtti. Demetgül, “Mutlaka günlük beslenmemizde antioksidanlara yer vermeliyiz. Antioksidan vitaminlere baktığımızda A, C, E vitaminlerini söyleyebiliriz. Antioksidan vitamin ve minerallerden zengin besinlere ise portakal, mandalina, greyfurt, limon, çilek, kivi, maydanoz, yeşil sivri biber, karnabahar ve brokoli örnek verilebilmektedir” dedi.

C VİTAMİNİ TÜKETİMİNE DİKKAT

Antioksidan vitamin denildiğinde akla C vitamini geldiğini, hasta olacak gibi olunduğunda hemen C vitamininden zengin besinler tüketilmesi önerildiğine dikkat çeken Demetgül, “Ancak bunu doğru yapmak gerekir. Sebze ve meyveler, kesme, soyma, ezilme, kurutma işlemlerine maruz kaldığında C vitaminini kaybeder. Antioksidan etkinliği de böylece azalır. Ayrıca besinler suda pişirilirken vitamin suya geçer. Peki, ne yapmalıyız? Özellikle kabuklu tüketebildiğimiz besinleri bütün halinde yiyebiliriz, yeşil sebzeleri kesici araçlar kullanarak değil de ellerimizle bölebiliriz. Bu şekilde vitamin kaybını daha aza indiririz” ifadelerini kullandı.

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Demetgül, şu tavsiyelerde bulundu:

“Ayrıca omega 3 yağ asitleri bağışıklık sistemimiz üzerine etkilidir ve beslenmemizde yer vermemiz gereken ögedir. Omega 3 yağ asitlerini daha çok balık tüketimi ile sağlayabiliriz. Hafta da iki kere balık tüketimi önerilmektedir. Pişirme yöntemlerine dikkat etmeliyiz ve kızartma gibi bol yağlı yöntemlerden uzak durmalıyız. Fırın, ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemlerini kullanmaya özen göstermeliyiz. Bağışıklığımız için tüketebileceğimiz başka bir grup var o da probiyotiklerdir. Probiyotikler bağırsak sağlığımız için yararlı bakterilerdir. Bu bakterileri içeren besinler yani probiyotik besinler bağırsak sağlığımızı koruyarak bağışık seviyemizi artırmada ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için günlük beslenmemizde yer vermemiz gereken bir gruptur. Doğal probiyotik içeren başlıca besinler fermente ürünler, yoğurt, peynir, sirke, tarhana gibi besinlerdir. Probiyotiklerin yanında prebiyotik dediğimiz bir grup da vardır. Prebiyotikler ise bağırsak floramızda probiyotik bakterilerin çoğalmasını ve çalışmasını sağlayan besinlerdir. Hindiba, yer elması, pırasa, enginar, buğday, soya, kuru baklagiller, muz, soğan, sarımsak, kuşkonmaz ve enginar bu besinlere örnek olarak verilebilir."

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