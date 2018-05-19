Bakan Atakan açıkladı...Ercan’la ilgili polis soruşturması açıldı

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nın özelleştirme sürecinde devletin ve yüklenici firmanın ciddi hatalar yaptığını açıkladı.

Ahmet İlktaç'ın Kıbrıs Gazetesi'ndeki haberine göre; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nın özelleştirme sürecini oldukça acemice yürütüldüğüne dikkat çekerek devletin ve yüklenici firmanın bu süreçte ciddi hatalar yaptığını söyledi.

Atakan, polis soruşturması yürütüldüğü için konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.

Atakan: Eski bakanla ilgili soruşturma sürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’nın özelleştirme sürecindeki acemiliğin bir kez daha yaşanmayacağını ifade ederek eski bakanla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Atakan, polisin konuyla ilgili olarak kendilerinden bazı belgeler talep ettiğini, kendilerinin de bakanlık olarak talep edilen bu belgeleri polise verdiklerini söyledi.

Sürecin takipçisi olacaklarına dikkat çeken Atakan, konuyla ilgili polis soruşturması yürütüldüğü için daha fazla açıklama yapmayacağını, taraf olmak istemediğini sözlerine ekledi.