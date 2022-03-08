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Bakan Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj paylaştı

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj paylaşan Bakan Çavuşoğlu, “Kadınlar, toplumun ve ailenin temel taşıdır.” ifadelerine yer verdi, her alanda daha etkin görevler almaları gerektiğinin altını çizdi.
Bakan Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadınların, sosyal, ekonomik ve politik katkılarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, 8 Mart’ın, kadınların toplumda layık oldukları saygınlığı kazanması, sahip olduğu hakları tam ve etkin şekilde kullanması ve karşılaştıkları sorunların gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması açısından önemli bir tarih olduğuna vurgu yaptı.

Kadınların ürettikleri artı değerle toplumsal hayata önemli katkılar koyduğuna da dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, sözlerine “Kadınlarımız, her alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru, hayatımızın olmazsa olmazı, baş tacımızdır. Bu nedenle, kadına yönelik şiddetin sonlandığı, ekonomik özgürlüklerinin arttığı, kısıtlanmadığı bir yapıyı hep birlikte sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılık beklemeden bizlere yaşatan tüm kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." diyerek son verdi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu

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