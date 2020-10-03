Bakan Çavuşoğlu Değerlendirmelerde Bulundu

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) yerleştirme sonuçlarının ve verilerinin bugün ÖSYM başkanlığı tarafından açıklandığına ve üniversitelerimize yerleşen öğrenci sayılarının belli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu “Bu yıl üniversitelerimize kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenci sayılarının geçen yıla göre %11 oranında artış göstermesi, küresel ölçekte yaşanan salgın dönemi de göz önüne alındığında memnuniyet vericidir.” dedi. Bu noktaya gelmenin çok da kolay olmadığına vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti;

“Elde ettiğimiz sonuç, bir yılı aşkın süredir yürütülen sistematik, özverili ve stratejik çalışmaların yansıması olduğunu aktarmak isterim. Geçen yıl ülkemizdeki üniversiteler denklik sıkıntısı yaşarken yürüttüğümüz çalışmaların soncunda YÖK ile imzalanan ve denklik sıkıntısını ortadan kaldıran “Mutabakat Zaptı” bu sürecin başlangıcı olmuştur.

YÖDAK, Rektörler, kurduğumuz bilim kurullarıyla mesai kavramı gözetmeden gerçekleştirdiğimiz sonuç ve çözüm odaklı çalışmalarımız, bugün elde ettiğimiz sonucun yansımasıdır.”

KKTC tarihinde ilk kez bakanlar kurulu onayıyla yürürlüğe konulan “Yükseköğretim Strateji Belgesi”nin yükseköğrenim geleceğinin planlanması açısından son derece önemli olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, bununla birlikte sistematik çalışmaların bir sonucu olarak YÖDAK’la birlikte hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğü”nün de bu dönemde hayat bulduğunu anımsattı ve yükseköğrenim eylem planı çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca TC Yükseköğretim Kuruluyla ( YÖK ) gerçekleştirdikleri bilimsel ve güvene dayalı toplantılar sonucunda, KKTC yükseköğretim kurumlarının geleceğine önemli katkılar sağlayacak kararların altına imza attıklarını söyledi.

26 Ekim 2020 tarihinde “Öğrenci Dostu Ada Kart” başvuruları başlıyor…

Açıklamasında “KKTC yükseköğretiminde umutların azaldığı dönemde tercihlerin başlamasına 1 hafta kala büyük ilgi ve yankı uyandıran “ Öğrenci Dostu Ada” projesiyle öğrencilere umut olduk. Ülkemizdeki öğrencilere ayrıcalıklar, avantajlar sağlayacak, öğrenci memnuniyeti getirecek projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle birlikte ulaşım ve konaklama noktasında öğrencilerimizin karşılaştıkları sıkıntılara çözümler getireceğiz. Bir bağlamda KKTC üniversitelerin tercih edilebilmesi adına Devlet olarak öncülük ettik.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Ada Kart ile öğrencilere alışverişlerde indirim, hediye puan, dünyanın her yerinden para çekebilme, kendi aralarında ücretsiz para transferi ve mobil uygulama ile temassız kullanım kolaylığı sağlanacağına dikkat çekti.



10 bin 304 öğrenci, geçen yıla göre % 11 oranında artış…



Gelinen noktada tüm yükseköğrenim otoritelerinin olumsuz söylemlerine rağmen inançlarını kaybetmediklerini ve paydaşları ile birlikte kurguladıkları stratejiye ve ortaya koydukları projelere güvendiklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “ Ne mutlu ülkemize ki YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre % 11 oranında öğrenci sayımızı artırdık. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 8905 öğrenci yerleşme hakkı kazanırken bu yıl rakamı 10,304’e çıkardık. KKTC’ye ayrılan kontenjanların doluluk oranlarını %64’ten %75’e çıkardık. Tüm istatistik verilerde yükseliş gösteren KKTC

yükseköğrenimine bu sonuçların hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi.



9 Ekim’de yükseköğrenim öğrencileri için charter seferler başlıyor…

“Hem yeni kayıt yapan hem de eğitimlerine devam eden öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ülkemize getirmek için gerekli çalışmalara katkı koyup en doğrusunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuşan Çavuşoğlu, açıklamasında “9 Ekim ve sonrası için yükseköğrenim öğrencilerine yönelik charter seferler düzenleyip, devletin karantina merkezinde öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Öğrencilerimizin hiç bir şüphesi olmasın, onları güvenli ve sağlıklı bir şekilde eğitim almalarına olanak sağlayacağız. Ülkemize geldiklerinde karantina ücretleri de devletimiz tarafından karşılanacaktır.” ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu sıra dışı ve zor şartlar altında sürece katkı koyan Başbakan Ersin Tatar’a, TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, tüm sıkıntılarıyla yakinen ilgilenen YÖK Başbakanı Yekta Saraç’a ve tüm paydaşlara da teşekkür ederek, ülkemizdeki üniversitelere kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.