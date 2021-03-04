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Bakan Çavuşoğlu: Rekreasyon Alanı Girne’ye Nefes Olacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’de yapılacak olan rekreasyon alanının, Girne halkı için bir nefes olacağını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: Rekreasyon Alanı Girne’ye Nefes Olacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’de yapılacak olan rekreasyon alanının, Girne halkı için bir nefes olacağını söyledi.

 

Girne’de Ciklos mevkiinde bulunan 170 dönümlük orman arazisi, rekreasyon alanı yapılması amacıyla Girne Belediyesi’nin kullanımına devredildi. Bu çerçevede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü tarafından protokol imzalandı. Protokolün imzalanması sırasında Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve belediye yetkilileri hazır bulundu.

 

 

GÜNGÖRDÜ: REKREASYON ALANLARINA İHTİYAÇ VAR

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Orman Dairesi’nin mülkiyetinde bulunan arazinin, imzalanan protokolle Girne halkına ve Girne çevresinde yaşayanlara güzel bir alan yaratılması amacıyla belediyeye devredildiğini söyledi.

 

Girne’de rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Güngördü, “ Özellikle bu dönemde, insanların kapalı mekanlardan ziyade açık mekanlarda dolaşma ihtiyacı çok önemlidir. Sayın Bakanıma, Orman Dairesi ile birlikte yaptığımız bu çalışmayı onayladığı ve Girne halkına böyle güzel bir mekânı birlikte yaratacağımız için çok teşekkür ederim ”dedi.

 

Güngördü, Orman Dairesi ile işbirliği içinde kente yaraşır bir alan yaratılacağını ifade ederek, alanın yürüyüş ve rekreasyon alanı olarak düşünüldüğünü, adanın bitki örtüsüne uygun ağaçların belli bir program çerçevesinde dikileceğini ve çocukların da burayı ziyaret edip doğayı tanıma imkânı elde edeceklerini kaydetti. 

 

ÇAVUŞOĞLU: GİRNE’YE YAKIŞACAK BİR YEŞİL ALAN OLACAK

Bakan Çavuşoğlu,  Girne’nin KKTC’nin en güzel şehirlerinden biri olmakla birlikte, en çok betonlaşan şehirlerinden biri olduğu gerçeğine dikkat çekerek, rekreasyon alanıyla Girne halkına nefes alma yeri yaratılmış olacağını söyledi.

 

Bakan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Güngördü’nün Orman Dairesi ile birlikte şehir halkının ihtiyaç duyduğu yürüyüş alanı oluşturma, sosyalleşme ve doğayla iç içe olma ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yürütmüş oldukları çalışmaları desteklemek adına protokolün imzalandığını ifade etti.

 

Bakan Çavuşoğlu, rekreasyon alanında çocukların daha iyi gelişeceklerini, doğayı daha iyi tanıyacaklarını,  yetişkinlerin ise nefes alabileceklerini dile getirdi.

 

“İnanıyorum ki Girne’ye yakışacak bir yeşil alan olacaktır” diyen Bakan Çavuşoğlu, bu yeşil alanın başka yerlere de örnek olması temennisinde bulunarak, bu yönde desteklerini sürdüreceklerini aktardı.

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