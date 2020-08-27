  • BIST 1.109
  • Altın 457,726
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6356
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Öğrencileri Kabul Etti

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencileri kabul ederek görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Öğrencileri Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencileri kabul ederek görüştü.

mekb-cavusoglu---ogrenci-kabul-4.jpg
Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in de hazır bulunduğu kabulde öğrenciler, yaşadıkları sıkıntları Bakan Çavuşoğlu’na aktardı.


Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilere hitaben gerçekleştirdiği konuşmada, ülkemizde öğrenim gören öğrencileri kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hepsini KKTC’nin birer
elçisi olarak gördüklerini ifade etti.

Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecek, inançlarını rahatça
yaşayabilecek en özgür ülkede eğitim gördüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, eğitim süreleri boyunca ülkenin kültürel bütün zenginliklerini yaşamalarını ve deneyimlerini kendi ülkelerinde de paylaşmalarını istediğini söyledi.

mekb-cavusoglu---ogrenci-kabul-2.jpg
Çavuşoğlu pandemi döneminde gerek adadan ayrılan gerekse adada kalan tüm öğrencilere yardımcı olduklarını da anımsatarak, 8 binin üzerindeki yükseköğrenim öğrencisine gıda ve hijjen desteğinde
bulunduklarını belirtti. Yaşadıkları sıkıntıları çözebilmek adına, öğrencilerin kendi aralarında
seçecekleri ülke temsilcileri ile her ay periyodik olarak görüşmeler yapabileceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, öğrencilerin sorunlarını çözebilmek adına her zaman diyaloğa açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmasında Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında hayata geçirecekleri indirimlerle, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Ada Kart’la sizlere bir çok yerde
indirim yapmak istiyor ve sizlerin daha huzurlu bir eğitim süreci geçirmeniz için çalışıyoruz.” dedi.

mekb-cavusoglu---ogrenci-kabul-3.jpg

Öğrenciler arasında yaşanan olayların, dışarıda farklı şekilde yansıtıldığına ve yerli halkın öğrenim gören öğrencilere karşı kötü bir tutumla yaklaşıyormuş gibi bir algı oluşturulduğuna da dikkat çeken
Çavuşoğlu, bu tür yazıların maksatlı yapıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirterek, ilerleyen günlerde bu kouyla ilgili bir açıklama yapacaklarını söyledi.
Çavuşoğlu konuşmasının sonunda bakanlığın tüm birimleriyle öğrencilerin hizmetinde olduğunu hatırlatarak, görüş ve düşüncelerini aktaran öğrencilere teşekkür etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Öğrencileri Kabul Etti27 Ağustos 2020 Perşembe 14:45
  • Kamuoyuna Önemli Duyuru: “Dance Base Show 13” Etkinliği Ertelendi27 Ağustos 2020 Perşembe 14:35
  • Akıncı, Kadın Örgütü Dernekleri'ni Ziyaret Etti27 Ağustos 2020 Perşembe 14:21
  • Ulaştırma Bakanı Atakan, Taksicilerle Görüştü27 Ağustos 2020 Perşembe 14:10
  • KTÖS: “Hükümet okulların açılışını seçime kadar oyalamaya çalışıyor”27 Ağustos 2020 Perşembe 13:56
  • Töre: Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum kesiminin ortak askeri eğitim tatbikatları yapması asla kabul edilemez27 Ağustos 2020 Perşembe 13:55
  • Girne'de Yarın Kan Bağış Kampanyası Var27 Ağustos 2020 Perşembe 13:50
  • KTOEÖS: Seçim Rüşveti Suç Değil Midir ?27 Ağustos 2020 Perşembe 13:35
  • Denktaş’tan Gazimağusa Belediyesi’ne Ziyaret27 Ağustos 2020 Perşembe 13:16
  • DAÜ-SEN’den Basın Açıklaması Geldi27 Ağustos 2020 Perşembe 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti