Bakan Çeler, müşahede altında!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bronşit tanısıyla hastanede müşahede altına alındı.
BRT Muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Zeki Çeler’e, bronşit teşhisi konulmasının ardından İnfeksiyon bölümünde tedavisine başlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bronşit tanısıyla hastanede müşahede altına alındı.
BRT Muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Zeki Çeler’e, bronşit teşhisi konulmasının ardından İnfeksiyon bölümünde tedavisine başlandı.
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