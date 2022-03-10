Bakan Evren, İrsen Küçük’ü vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, “İrsen Küçük’ün devletine olan sevgisi, bağlılığı, kritik süreçlerde üstlendiği görevler ve ülkesine yaptığı hizmetler unutmayacaktır” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, “İrsen Küçük’ün devletine olan sevgisi, bağlılığı, kritik süreçlerde üstlendiği görevler ve ülkesine yaptığı hizmetler unutmayacaktır” dedi.



Evren, merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ü vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.



Kutlu Evren, Kıbrıs Türk halkının ulusal davasına kararlılıkla bağlı, vatanına sevdalı, UBP’nin eski genel başkanlarından, vekil, bakan, Başbakan olarak birçok değerli hizmette bulunan, Erenköy Direnişi’nin kahraman mücahitlerinden İrsen Küçük’ü vefatının 3. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıını vurguladı, “Ruhu şad olsun” dedi.