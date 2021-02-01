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SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

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Bakan Pilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157  olduğunu, 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21  kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi’nden olduğunu belirtti. 1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 35

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115

Toplam Vaka Sayısı: 2371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14 

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