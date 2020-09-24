  • BIST 1.120
  • Altın 459,218
  • Dolar 7,6195
  • Euro 8,8897
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

» »
Bakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi, 1 kişi yoğun bakımdan çıkarıldı
Bakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1866 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören bir vakanın servise alındığını kaydetti.

 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

 

24 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1866

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

 

Ülke dışından gelen vakalar – 3

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

 

Yerel vakalar -2

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 162.027

 

Toplam Vaka Sayısı- 732

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 521

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 207

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 34

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 172

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı Suriçi'nde çarşı esnafı ve yurttaşlarla buluşarak sohbet etti.24 Eylül 2020 Perşembe 18:37
  • KTAMS Gelir ve Vergi Dairesi’nde de greve gidecek!24 Eylül 2020 Perşembe 18:36
  • Akıncı: “kapanan dükkanlar, siftah yapılmadan geçirilen günler kaygı verici olmanın ötesinde”24 Eylül 2020 Perşembe 18:28
  • Girne'de kaza! 9 yaralı24 Eylül 2020 Perşembe 18:27
  • Girne-Alsancak yolunda feci kaza: 9 yaralı24 Eylül 2020 Perşembe 18:25
  • Köpeklerini öldürenlerin tarlalarını yakmıştı24 Eylül 2020 Perşembe 18:18
  • Mağusa'da yangın! (video)24 Eylül 2020 Perşembe 18:14
  • Kayıp Aranıyor!24 Eylül 2020 Perşembe 17:55
  • Girne’de bir polis memuru Covid-19 ‘Pozitif’!24 Eylül 2020 Perşembe 17:47
  • Başbakan Ersin Tatar Döveç Group’u ziyaret etti24 Eylül 2020 Perşembe 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti