Bakan Pilli: "Toplam 4222 test yapıldı, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4222 olduğunu, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını , 43 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
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