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SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Bakan Pilli: "Toplam 553 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı"

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 553 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli: "Toplam 553 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 553 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkemize deniz yolu ile gelen KKTC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti.

14 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 553    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 49.290  

Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 9

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

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