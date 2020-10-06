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Bakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2811 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli, 3 pozitif vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını belirtti. 6 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2811

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 179.359

Toplam Vaka Sayısı- 778

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 731

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 14

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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