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SON DAKİKAToplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Bakan Pilli:Toplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı

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Bakan Pilli:Toplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli:Toplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, diğer  vakanın  deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

13  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1389

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 90.315

Toplam Vaka Sayısı- 191

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 49

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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