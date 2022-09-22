Bakan Taçoy, Dünya Bankası’ndan bir heyetle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, adada temaslarda bulunan Dünya Bankası Güney Avrupa ve Asya Ülkeleri Birimi Sorumlusu Goran Tinjic Başkanlığındaki Dünya Bankası ekonomistlerinden oluşan heyetle görüştü…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede işgücü piyasası politikaları, işsizlik verileri, asgari ücret belirleme esasları, yoksullara verilen sosyal yardımlar ile ilgili programların oluşturulması konuları ele alındı ve görüş alışverişinde bulunuldu…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlığın çalışmaları ve bakanlık nezdinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, Dünya Bankası heyeti de ilerleyen dönemlerde AB’nin bütçe sağlaması durumunda ilgili projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.