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Bakan Taçoy'dan 15 temmuz mesajı...

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Bakan Taçoy'dan 15 temmuz mesajı...
Bakan Taçoy'dan 15 temmuz mesajı...

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 15 Temmuz faşist Yunan Darbesi’nin, Kıbrıs adasına büyük acılar yaşatan uzun bir sürecin adayı kan gölüne çeviren bir sonucu olduğunu belirtti.

Taçoy açıklamasında, “Çok sayıda vatandaşımızı bu uzun sürede kaybettik, göçler yaşadık, şehitler verdik. Bu sürede direnmeyi, kardeş olmayı, yardımlaşmayı ve Anavatan Türkiye ile bir bütün, etle tırnak olmayı başardık. Bugün KKTC çatısı altında, devletimizle gurur duyabilmeyi, 15 Temmuz faşist Yunan darbesi ve sonrasında bugün hepimizin göğsünü kabartan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na borçluyuz.” ifadelerini kullandı.

Ada insanının büyük acılar çektiğini belirten Taçoy, adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen ve bu uğurda kan akıtmaktan çekinmeyenlerin Türkleri de Rumları da öldürmekten çekinmediklerini ifade etti. 

Taçoy, şunları kaydetti:

“15 Temmuz faşist darbesi, bu ayrılıkçı kafanın bir ürünüydü. Şükür ki direndik, Anavatana güvendik ve bugün başımız dik; gururla ve onurla tarihteki en genç Türk devleti olarak yerimizi aldık. Umarım, Rum komşularımız da tarihte yaşanan acı olaylardan ders alırlar ve yan yana bölgenin tüm zenginliklerini paylaşarak, refah ve huzur içerisinde yaşamayı, çatışma değil, barış kültürünü benimserler.”

“TÜRKİYE O SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKMAYI BAŞARDI”

Bakan Taçoy, mesajında Türkiye’deki darbe girişimine de değinerek “Aynı tarihte, Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına alıp, sivil hükümeti dış güçlerin de desteği ile yıkmaya çalışanlar halktan en ağır cevabı aldılar. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenen Anavatan halkı, 15 Temmuz darbecilerine izin vermediler” dedi.

Türkiye’nin o süreçten güçlenerek çıkmayı başardığını kaydeden Taçoy, şöyle devam etti:

“Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişimini, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olarak kutlayan Anavatan Türkiye’mize sevgi, saygı ve selamlarımı iletir, aynı karanlık günlerin bir daha yaşanmamasını dilerim.

15 Temmuz hain darbe girişiminde; vatan için, bayrak için, demokrasi için korkusuzca, gözünü kırpmadan mücadele eden şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranlarımızla anıyorum.”

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