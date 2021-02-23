“Bakan Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi”

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıslı Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıslı Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının uzun yıllar boyu sürebileceği öngörülerek sağlık ve ekonomi alanlarındaki kayıpların önlenebilmesi amacıyla sağlık kapasitesinin Covid-19 ve Covid-19 dışı hastalar için artırılması, ülkemizdeki Covid-19 pandemisinin şeffaf ve bilimsel veriler doğrultusunda yönetilmesi, hekim kadrolarının ivedilikle açılması talebini Bakan Üstel’e aktardı yeni dönemde kendisine başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, yeni görevinde Bakan Üstel’e başarılar dilediklerini ve mevcut sorunlara katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı. Özgöçmen, hemşirelerin aylardır aralıksız bir çalışma temposunda olduklarını, Sağlık Merkezleri ve 112 hızır birimlerinde hemşire ve ebe açığının bulunduğunu belirterek, yıllık izinlerinin düzenlenmesi gibi konularda sıkıntıları olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, zor bir zamanda görevi devralan Bakan Üstel’e başarılar dilediklerini, meslek örgütü olarak bu sürecin en az zararla atlatılması için çaba sarf ettiklerini, pandeminin yaşandığı bu özellikli dönemde yönetim kurulunun görüşlerine yer vereceğinden emin olduğunu vurguladı.

Bakan Üstel

Bakan Üstel, sağlık alanında örgütlü sendika ve sivil toplum örgütleri görüşlerinin büyük önem arz ettiğini, tüm sorunların diyalog yoluyla aşılabileceğini söyledi.

Üstel, gün boyunca gerçekleştirilen toplantılarda kendisine aktarılan ve maddeler halinde sunulan tüm talepleri değerlendireceğini belirtti.

Toplum sağlığı için ilgili paydaşların görüşlerine yer vereceğini belirten Bakan Üstel, tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının göz ardı edilemeyeceğini, sağlık alanındaki beklentilerin karşılanması, doğru yol haritasının belirlenmesi için elbirliği ile çalışacaklarını ifade etti.