  • BIST 1.518
  • Altın 410,392
  • Dolar 7,0670
  • Euro 8,5921
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5907 test 16 pozitif vaka

“Bakan Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi”

» »
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıslı Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi.
“Bakan Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi”

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıslı Tabipler Birliği ile toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının uzun yıllar boyu sürebileceği öngörülerek sağlık ve ekonomi alanlarındaki kayıpların önlenebilmesi amacıyla sağlık kapasitesinin Covid-19 ve Covid-19 dışı hastalar için artırılması, ülkemizdeki Covid-19 pandemisinin şeffaf ve bilimsel veriler doğrultusunda yönetilmesi, hekim kadrolarının ivedilikle açılması talebini Bakan Üstel’e aktardı yeni dönemde kendisine başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, yeni görevinde Bakan Üstel’e başarılar dilediklerini ve mevcut sorunlara katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.  Özgöçmen, hemşirelerin aylardır aralıksız bir çalışma temposunda olduklarını, Sağlık Merkezleri ve 112 hızır birimlerinde hemşire ve ebe açığının bulunduğunu belirterek, yıllık izinlerinin düzenlenmesi gibi konularda sıkıntıları olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, zor bir zamanda görevi devralan Bakan Üstel’e başarılar dilediklerini, meslek örgütü olarak bu sürecin en az zararla atlatılması için çaba sarf ettiklerini, pandeminin yaşandığı bu özellikli dönemde yönetim kurulunun görüşlerine yer vereceğinden emin olduğunu vurguladı.

Bakan Üstel

Bakan Üstel, sağlık alanında örgütlü sendika ve sivil toplum örgütleri görüşlerinin büyük önem arz ettiğini, tüm sorunların diyalog yoluyla aşılabileceğini söyledi.

Üstel, gün boyunca gerçekleştirilen toplantılarda kendisine aktarılan ve maddeler halinde sunulan tüm talepleri değerlendireceğini belirtti.

Toplum sağlığı için ilgili paydaşların görüşlerine yer vereceğini belirten Bakan Üstel, tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının göz ardı edilemeyeceğini, sağlık alanındaki beklentilerin karşılanması, doğru yol haritasının belirlenmesi için elbirliği ile çalışacaklarını ifade etti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı'ndan önemli açıklamalar23 Şubat 2021 Salı 17:17
  • KTÖS Aşı Planıyla İlgili Hükümete Sorular Yöneltti23 Şubat 2021 Salı 17:02
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!23 Şubat 2021 Salı 16:54
  • İngiliz Parlamenterler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Seçim Zaferinden Dolayı Kutladı23 Şubat 2021 Salı 16:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Ataman’ı kabul etti23 Şubat 2021 Salı 16:27
  • Sonbahar patates alımlarına itiraz ile ilgili duyuru23 Şubat 2021 Salı 16:00
  • KED:Yanlıştan bir an önce dönülmeli23 Şubat 2021 Salı 15:57
  • Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı23 Şubat 2021 Salı 15:46
  • BKP Başkanı İzcan Hükümeti Eleştirdi23 Şubat 2021 Salı 15:25
  • 1500 TL Destek Ödemeleri Başvuruları Başladı23 Şubat 2021 Salı 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti