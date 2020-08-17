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Bakanlar Kurulu başladı

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Bakanlar Kurulu başladı
Bakanlar Kurulu başladı

Bakanlar Kurulu toplandı.

Bakanlar Kurulu bugün Koronavirüs gündemi ile toplandı.

Bakanlar Kurulu'nun gündeminde son günlerde artan vaka sayılarına yönelik ne gibi tedbirlerin alınabileceğinin olduğu aktarıldı.

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