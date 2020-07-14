Bakanlar Kurulu, HP grup toplantısı nedeniyle 2 saat ertelendi

Daha önce saat 10.30’da toplanacağı ifade edilen Bakanlar Kurulu toplantısı, Halkın Partisi Milletvekillerinin grup toplantısı nedeniyle 2 saat ertelenerek 12.00’ye alındı.
Halkın Partisi’nin yükselen İmar Planı tansiyonu ile ilgili strateji belirlemek ve gerekirse karar üretmek üzere toplandığı düşünülürken, Başbakan Ersin Tatar, eski haliyle İmar Planı’na imza atmayacağını hükümet krizi ihtimaline rağmen duyurmuştu.
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