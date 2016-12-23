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Bakanlar Kurulu kararını verdi...

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Bakanlar Kurulu kararını verdi...
Aralık’ta Mehmet Bayram’ın görevinden istifa etmesiyle boşalan Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı’na İlker Edip'in atanmasına karar verildi.

22 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Mehmet Bayram’ın istifası ile boşalan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlık görevine İlker Edip’in atanmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Anıl Kaya’nın istifası ile boşalan Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine ise Hayri Orçan’ın atanmasını uygun buldu.

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