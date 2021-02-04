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Bakanlar Kurulu Toplandı
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KIBRIS
04.02.2021 12:05
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı 10.30 sıralarına başladı.
Etiketler:
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