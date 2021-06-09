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Bakanlar Kurulu Toplandı
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KIBRIS
09.06.2021 16:18
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 15.50’de başladı.
Etiketler:
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kıbrıs
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