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Bakanlar Kurulu toplandı!

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Bakanlar Kurulu saat 10.19'da toplandı.
Bakanlar Kurulu toplandı!

Saat 10.19'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem Türkiye'deki deprem ve Adıyaman'daki kurtarma çalışmaları...

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Ünal Üstel'in açıklama yapması bekleniyor.

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