Bakanlar Kurulu toplandı!

Saat 10.19'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem Türkiye'deki deprem ve Adıyaman'daki kurtarma çalışmaları...
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Ünal Üstel'in açıklama yapması bekleniyor.
Saat 10.19'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem Türkiye'deki deprem ve Adıyaman'daki kurtarma çalışmaları...
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, Başbakan Ünal Üstel'in açıklama yapması bekleniyor.
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