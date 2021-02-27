Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı. İşte Kararlar!

Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Başbakan Ersan Saner'in açıklama yapması bekleniyor
Berber ve kuaförlerin PCR testlerini yaptırması koşumuyla Perşembe günü açılmasına karar verildi.
Restoranlar kapalı olacak, paket servesleri ise akşam 21.00'e kadar yapılabilecek..
Açık olan yerler aynen kalacak ve sektörlerin açılma-kapanma saatleri ile hafta sonu kısıtlamaları devam edecek.
Bu bir sıcak gelişme haberidir ve sürekli güncellenmekte ve yarıntılar aktarılmaktadır.
OKUMAK İÇİN TIKLA...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.