  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı. İşte Kararlar!

» »
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı. İşte Kararlar!

Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı

Başbakan Ersan Saner'in açıklama yapması bekleniyor

Berber ve kuaförlerin PCR testlerini yaptırması koşumuyla Perşembe günü açılmasına karar verildi.

Restoranlar kapalı olacak, paket servesleri ise akşam 21.00'e kadar yapılabilecek..

Açık olan yerler aynen kalacak ve sektörlerin açılma-kapanma saatleri ile hafta sonu kısıtlamaları devam edecek.

Bu bir sıcak gelişme haberidir ve sürekli güncellenmekte ve yarıntılar aktarılmaktadır.

OKUMAK İÇİN TIKLA...

123518-002.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Denizi geçip de derede boğulmayalım27 Şubat 2021 Cumartesi 17:44
  • 'Altın Pasaport' skandalında Anastasiadis bağlantısı iddiası!27 Şubat 2021 Cumartesi 17:32
  • Kuaför Ekrem Bulur: 20 TL param kaldı aç uyuyacağım27 Şubat 2021 Cumartesi 17:08
  • Erhürman hükümeti eleştirdi27 Şubat 2021 Cumartesi 16:59
  • Bakanlar Kurulu toplandı27 Şubat 2021 Cumartesi 16:52
  • RES-BİR'den eylem uyarısı27 Şubat 2021 Cumartesi 16:49
  • Özgürgün Atletizm Şampiyonası'nda 2. oldu27 Şubat 2021 Cumartesi 16:26
  • 5 Farklı suçtan yargılanıyorlar!27 Şubat 2021 Cumartesi 16:15
  • Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklu daha27 Şubat 2021 Cumartesi 16:09
  • Maliye Bakanlığı'ndan ödeme açıklaması27 Şubat 2021 Cumartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti